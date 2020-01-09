«Оболонь-Бровар» звільнив головного тренера

Сергій Ковалець залишив столичний клуб за обопільною згодою сторін.

Клуб української Першої ліги «Оболонь-Бровар» припинив співпрацю з головним тренером Сергієм Ковальцем. Контракт розірваний за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт клубу.

Після 19 турів київський клуб йде на 6-му місці в турнірній таблиці Першої ліги, відстаючи від лідера - клубу «Рух» на 2 очки.

51-річний українець працював в столичному клубі з 13 червня 2018 року, його контракт розрахований до 30 червня 2020-го.

Нагадаємо, Сергія Ковальця визнали кращим тренером 2019 року в Першій лізі за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів.