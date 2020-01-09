Бондаренко програла чвертьфінал турніру WTA в Шеньчжені

Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогла пробитися до півфіналу турніру WTA International з призовим фондом 651 тис 750 дол Shenzhen Open у китайському місті Шеньчжень.

В 1/4-й киянка у двох сетах поступилася Крістіні Плішковій (№66 WTA) з Чехії - 4:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 13 хвилин.

Це був перший чвертьфінал Бондаренко на турнірах WTA з вересня 2017 року, коли вона виграла титул у Ташкенті.

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Як інформувало агентство, у попередньому колі змагань у Шеньчжені Бондаренко зуміла переграти 38-у тенісистку світу китаянку Шуай Чжан - 7:6 (10: 8), 6:3.