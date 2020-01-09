Молчанов зачохлив ракетку в 1/4 фіналу парної сітки турніру у Бендіго

Український тенісист Денис Молчанов завершив свої виступи в парному розряді на великому челленджері АТР Apis Canberra International у Бендіго (Австралія).

У чвертьфінальному матчі українсько-румунський дует Молчанов/Маріус Копіл поступився ізраїльсько-білоруській парі Йонатан Ерліх/Андрій Василевський, посіяній під третім номером - 6:7 (3:7), 3:6, повідомляє Укрінформ. Тенісисти провели на корті 1 годину 27 хвилин. Читайте також: Людмила Кіченок пробилася до парного півфіналу турніру WTA у Брісбені Ці змагання, призовий фонд яких становить 162 тис 480 дол, були перенесені з Канберри до Бендіго через лісові пожежі і несприятливу ​​екологічну обстановку у столиці Австралії.