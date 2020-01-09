Сергій Бубка побажав олімпійцям України успіхів на ЮОІ-2020

На ІІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні Україна представлена 39 спортсменами, які виступатимуть у 12 з 16 можливих дисциплін.

Українські представники гірськолижного спорту, санного спорту та фігурного катання прибули у Швейцарію, де вже сьогодні відбудеться урочиста церемонія відкриття ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор, повідомляє сайт НОК України.

Юні олімпійці розташувалися у двох Олімпійських селищах - у Лозанні та Санкт-Моріці, які відповідають територіальному розташуванню змагальних арен видів спорту. Так, гостинна домівка Лозанни зустріла юних гірськолижників, фігуристів, хокеїстів 3х3 (завтра до них приєднаються наші біатлоністи), а історичний Санкт-Моріц – представників санного спорту та скелетону.

Сьогодні до розташування юнацької збірної України завітав президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка, який поспілкувався з нашими юними олімпійцями, поділився своїм досвідом та побажав їм успіхів й впевненості в свої сили на ЮОІ-2020.

«Будьте впевненими у своїх силах. Налаштовуйтесь на позитив, згадуйте свої найкращі виступи і, впевнений, у вас все вийде. Це ваш важливий перший олімпійський крок. Звичайно, присутнє хвилювання, але і суперники також хвилюються. Ми у вас віримо і будемо підтримувати», - наголосив видатний атлет.

Нагадаємо, на ІІІ зимових юнацьких Олімпійських іграх в Лозанні-2020 Україна представлена 39 спортсменами, які виступатимуть у 12 з 16 можливих дисциплін. Змагання триватимуть з 10 по 22 січня.