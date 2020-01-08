ХК "Донбас" дозаявив форварда збірної України Буценка

29-річний форвард національной збірної України Микита Буценко знову виступатиме за хокейний клуб "Донбас" (Донецьк) .

Останнім часом Буценко грав у Польщі, повідомляє офіційний сайт донеччан.

Раніше Буценко виступав у "Донбасі" в сезоні-2012/13, а також з 2015-го по 2017 роки. З командою він тричі ставав чемпіоном України.

Нинішнього сезону хокеїст зіграв за польський клуб "Заглембє" 31 матч, в яких закинув 14 шайб і зробив 5 гольових передач.