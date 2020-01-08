Киянка Калініна програла на старті турніру ITF в Австралії
Укрінформ
Українка Ангеліна Калініна не змогла подолати стартовий бар'єр турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) Apis Canberra International в австралійському місті Бендіго.
Киянка, яка була посіяна під 5-м номером, поступилася американці Ірині Фальконі - 2:6, 4:6, повідомляє Укрінформ.
Зустріч тривала 1 годину 25 хвилин.
Ці змагання були перенесені з Канберри до Бендіго через лісові пожежі і несприятливу екологічну обстановки у столиці Австралії. Турнір у Бендіго завершиться 12 січня.