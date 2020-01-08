Світоліна не зіграє в лютому на турнірі в Дубаї
Укрінформ
Українська тенісистка двічі перемагала в Дубаї.
Перша ракетка України Еліна Світоліна не заявилася на турнір WTA в Дубаї (ОАЕ), повідомляє Btu.org.ua. Турнір пройде з 17 по 22 лютого.
Еліна двічі ставала чемпіонкою турніру в Дубаї (2017 і 2018), а у 2016 і 2019 роках українка грала на стадії 1/2 фіналу.
Водночас Світоліна потрапила в заявку збірної України на Кубок Федерації-2020. Національна команда зіграє у Першій групі Євро-Африканської зони, матчі якої пройдуть з 5 по 9 лютого в Таллінні.
Також Світоліна заявлена в основну сітку Відкритого чемпіонату Австралії. Australian Open-2020 зіграють з 20 січня по 2 лютого.
Нагадаємо, Світоліна програла американці Даніелі Коллінс (1:6, 1:6) на старті турніру WTA в Брісбені.