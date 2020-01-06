Бій Усик – Чісора відбудеться 28 березня в Лондоні

Раніше бій планували на 7 березня в Манчестері.

Український боксер Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори 28 березня, повідомив промоутер Едді Гірн в коментарі Sky Sports.

«Зараз ми ведемо переговори з обома сторонами. Рішення приймемо протягом декількох тижнів. Малоймовірно, що бій Усика і Чісори пройде 7 березня. Швидше за все, що поєдинок відбудеться 28 березня в Лондоні на O2 Arena», - розповів Гірн.

Раніше Гірн заявляв, що бій українця Усика з Дереком Чісорою відбудеться 7 березня в Манчестері.

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Усик провів свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Чазза Візерспуна, здобувши перемогу нокаутом у восьмому раунді. Чісора ж двома тижнями пізніше в третьому раунді відправив у нокаут Девіда Прайса.

Нагадаємо, що на початку грудня Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса в реванші. Він повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO після червневої поразки. WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулу в бою з українцем Олександром Усиком.