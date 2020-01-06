Нападник Будківський перейшов у «Десну»

Другий зимовий новачок чернігівського клубу.

«Десна» на офіційному сайті повідомила про перехід нападника «Зорі» Пилипа Будківського. З форвардом підписаний повноцінний контракт, але умови угоди не розголошуються.

27-річний нападник став другим зимовим новачком чернігівського клубу після півзахисника Левана Арвеладзе, який також перейшов із «Зорі».

У нинішньому сезоні Будківський зіграв за «Зорю» 14 матчів і забив всього один м'яч.

Будківський - вихованець «Шахтаря». Він грав за «Іллічівець», «Севастополь», «Анжи» (Росія), «Кортрейк» (Бельгія) і «Сошо» (Франція). У «Зорю» повернувся на початку 2019 року.

«Десна» посідає четверте місце в чемпіонаті України. Команда Олександра Рябоконя відстає від другого місця, на якому перебуває «Динамо», на три очки.