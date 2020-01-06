Голкіпер Ноєр не поспішає подовжувати контракт із

Голкіпер Ноєр не поспішає подовжувати контракт із "Баварією"

Укрінформ
Знаменитий воротар і капітан німецької футбольної команди "Баварія" Мануель Ноєр відмовився підписувати новий контракт з мюнхенським клубом.

33-річний голкіпер відкладе переговори до того моменту, коли клуб визначиться з головним тренером команди, повідомляє німецьке видання Kicker

Ноєр сподівається, що нинішній головний тренер Ганс-Дітер Флік залишиться в команді. Не обрадувало Мануеля і запрошення до "Баварії" голкіпера "Шальке", Олександр Нюбеля, якому Ноєр не збирається "добровільно передавати місце у складі".

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Контракт голкіпера Мануеля Ноєра з "Баварією" розрахований до літа 2021 року. З 2011-го воротар провів у складі багаторазових чемпіонів Німеччини 233 матчі.

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