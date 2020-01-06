Захисник «Шахтаря» Матвієнко – трансферна ціль «Ман Сіті»

Англійський клуб планує купити захисника збірної України.

Захисник «Шахтаря» Микола Матвієнко зацікавив представників «Манчестер Сіті», повідомляє журналіст The Athletic Девід Орстейн.

За його інформацією, крім Матвієнка «Ман Сіті» також зацікавлений запросити захисника «Інтера» Мілані Шкрінярі, але варіант з Матвієнком більш реальний для «Ман Сіті».

Вибір керівництва англійського клубу може впасти на Матвієнка, адже Шкріняр лише в минулому році продовжив контракт з «Інтером» до 2023 року і сума його трансферу складатиме більше 70 мільйонів євро.

Чинний контракт Матвієнка з донецьким клубом розрахований до літа 2021 року. У нинішньому сезоні Матвієнко зіграв за «Шахтар» 21 матч і забив 1 гол.

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23-річний Матвієнко - вихованець «Шахтаря». Раніше він грав на правах оренди за «Карпати» і «Ворсклу».

«Манчестер Сіті» посідає третє місце турнірної таблиці АПЛ. Команда Хосепа Гвардіоли відстає від лідируючого «Ліверпуля» на 14 очок.

У складі «Манчестер Сіті» виступає український півзахисник Олександр Зінченко, який розпочинав свою кар’єру в «Шахтарі».