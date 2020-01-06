Бондаренко і Морозова поступилися лідерам посіву турніру WTA у Китаї

Українська тенісистка Катерина Бондаренко завершила виступи у парній сітці турніру WTA в китайському місті Шеньчжень із призовим фондом 775 тис дол.

Українсько-білоруський дует Бондаренко/Лідія Морозова за 1 годину 19 хвилин поступився першій парі змагань Елісе Мертенс (Бельгія)/Арина Соболенко (Білорусь) - 3:6, 5:7, повідомляє Укрінформ.

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Як інформувало агентство, Катерина продовжує виступати в одиночній сеті цього турніру. У першому колі українка обіграла японку Місакі Дої - 6:4, 6:1. У наступній зустрічі опоненткою Бондаренко завтра буде китаянка Чжан Шуай, яка посідає 40-й рядок світового рейтингу.

На фото: Катерина Бондаренко.