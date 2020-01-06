Лунін повертається з «Вальядоліда» в «Реал»

Другу частину сезону український воротар проведе в оренді в іншому клубі.

Український воротар «Реала» Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за «Вальядолід», достроково повернеться в мадридський клуб, повідомляє Marca.

Представники «Реала» вже зв'язалися з «Вальядолідом», а також Федерацією футболу Іспанії, щоб залагодити питання повернення українця.

Після повернення Луніна на «Сантьяго Бернабеу» його знову віддадуть в оренду на другу половину сезону з надією все ж отримати ігрову практику. Сам гравець також не хоче залишатися в «Вальядоліді».

У нинішньому сезоні в активі Луніна лише один матч за «Вальядолід», який він провів на ранній стадії Кубка Іспанії. У Ла Лізі на воротах стабільно стоїть Жорді Масіп і тренер не збирається щось змінювати.

Раніше повідомлялося, що в послугах українського воротаря зацікавлені представники другого дивізіону (Сегунди) «Альмерія» і «Реал Ов'єдо». Також Лунін може перейти в «Дніпро-1» на правах оренди. Йдеться про угоду до кінця сезону.

На даний момент «Вальядолід» посідає 14-е місце в чемпіонаті Іспанії. «Реал» займає другий рядок.