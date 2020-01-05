Гераскевич посів 16 місце на етапі Кубка світу зі скелетону у Німеччині

20-річний український скелетоніст Владислав Гераскевич посів 16-е місце на третьому етапі Кубка світу, що проходив у Вінтербергу (Німеччина).

Після 12-ї та 18-ї позицій на попередніх двох етапах у Лейк-Плесіді (США) українець показав 16-й результат, повідомляє XSport.

Перший заїзд Гераскевич проїхав з 20-м часом (57,68 сукунди), але у другому зумів значно поліпшити свій час і, відповідно, позицію - був 10-м (56,86). Сумарний час - 1.56,54.

Переміг представник Республіки Корея Сунбін Юн - 1.52,95.

Таким чином, українець у Німеччині зумів обійти росіянина Микиту Трегубова та американця Остіна Флоріана, які перебувають вище за Гераскевича в загальному заліку Кубка світу. Там наш скелетоніст йде 16-м.

Наступний етап Кубка світу пройде у французькому місті Ла Плань 10 січня.