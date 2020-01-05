Футбольний меморіал Віктора Баннікова пройде 25-31 серпня

Наприкінці літа нинішнього року юнацька футбольна збірна України U16 візьме участь у традиційному меморіалі Віктора Баннікова.

17-й за ліком міжнародний турнір під егідою УАФ пам'яті першого президента національної федерації футболу Віктора Баннікова відбудеться на аренах Київщини з 25-го по 31 серпня року, повідомляє пресслужба УАФ.

Цього разу суперниками українців будуть юнацькі збірні Вірменії, Латвії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини.

Для команди Сергія Нагорняка турнір стане одним з етапів підготовки до кваліфікаційного раунду Євро-2021 (U17), який у жовтні проходитиме в Грузії.

Найчастіше - шість разів (2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2018 рр.) переможцями меморіалу Баннікова ставали Українці, чотири рази - команда Туреччини (2004, 2007, 2013, 2019), двічі - збірна Грузії (2016, 2017). По одному разу тріумфували поляки (2002), італійці (2008), серби (2009) та чехи (2010). У 2014-2015 роках турнір не проводився.