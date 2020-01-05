Людмила Кіченок зіграє на турнірі WTA у Брісбені в парному розряді

Українська тенісистка Людмила Кіченок зіграє у парній комбінації на турнірі WTA Premier в австралійському місті Брісбен із призовим фондом близько 1 млн 500 тис дол.

Партнеркою Людмили стане представниця Китаю Ян Чжаосюань, повідомляє Укрінформ. Першими суперницями українсько-китайського дуету стане австралійський тандем Еллен Перес/Саманта Стосур. Читайте також: Костюк пробилася у фінал кваліфікації турніру в Брісбені Як інформувало агентство, в одиночному розряді від України у Брісбені виступлять Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Пройдуть змагання з 6-го по 12 січня.