НБА: 16 очок Леня допомогли «Атланті» перемогти «Індіану»
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Укрінформ
«Атланта» здобула дві перемоги в останніх трьох матчах.
«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) перемогла вдома «Індіану Пейсерс» 116:111, повідомляє Укрінформ.
Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 27 хвилини. В активі Леня – 16 очок, 9 підбирань, 3 блок-шоти і 1 результативна передача.
«Атланта» посідає останнє 15-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда виграла 8 матчів з 36.