Кияни відіграли у «Миколаєва» 16 очок після першого матчу.

«Київ-Баскет» впевнено переміг «Миколаїв» (98:78) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка України. Кияни відіграли 16-очкову поразку в першій грі і вийшли у Фінал чотирьох, повідомляє Укрінформ.

Кияни переконливо виграли першу чверть, але друга десятихвилинка залишилася за «Миколаєвом». Вирішальним став третій період матчу, в якому «Київ-Баскет» довів перевагу до 22 очок.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку знову став захисник «Миколаєва» Квентін Петерсон, який набрав 33 очки. У першому матчі американець записав собі в актив 44 очки.

«Київ-Баскет» вийшов у Фінал чотирьох Кубка України. Раніше туди вже пробилася «Одеса».