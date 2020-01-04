Стали відомі суперниці Цуренко і Бондаренко на турнірі WTA у Шеньчжені

Українські тенісистки Леся Цуренко і Катерина Бондаренко зіграють в основній сітці турніру WTA International із призовим фондом 775 тис дол. У китайському місті Шеньчжень.

Опоненткою Цуренко стане третя "ракетка" змагань бельгійська тенісистка Елізе Мертенс, повідомляє Укрінформ. Бодаренко у першому колі поміряється силами з японкою Мисакі Дої. Читайте також: Костюк пройшла перше коло відбору турніру WTA у Брісбені Катерина виступить у Шеньчжені і в парному розряді. На старті українсько-білоруський дует Бондаренко/Лідія Морозова зустрінеться з лідерами посіву - бельгійкою Елізе Мертенс та Ариною Соболенко (Білорусь). Змагання триватимуть 4-11 січня. На фото: Леся Цуренко.