Стали відомі суперниці Цуренко і Бондаренко на турнірі WTA у Шеньчжені
Укрінформ
Українські тенісистки Леся Цуренко і Катерина Бондаренко зіграють в основній сітці турніру WTA International із призовим фондом 775 тис дол. У китайському місті Шеньчжень.
Опоненткою Цуренко стане третя "ракетка" змагань бельгійська тенісистка Елізе Мертенс, повідомляє Укрінформ.
Бодаренко у першому колі поміряється силами з японкою Мисакі Дої.
Катерина виступить у Шеньчжені і в парному розряді. На старті українсько-білоруський дует Бондаренко/Лідія Морозова зустрінеться з лідерами посіву - бельгійкою Елізе Мертенс та Ариною Соболенко (Білорусь).
Змагання триватимуть 4-11 січня.
На фото: Леся Цуренко.