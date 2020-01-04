Стали відомі суперниці Цуренко і Бондаренко на турнірі WTA у Шеньчжені

Стали відомі суперниці Цуренко і Бондаренко на турнірі WTA у Шеньчжені

Укрінформ
Українські тенісистки Леся Цуренко і Катерина Бондаренко зіграють в основній сітці турніру WTA International із призовим фондом 775 тис дол. У китайському місті Шеньчжень.

Опоненткою Цуренко стане третя "ракетка" змагань бельгійська тенісистка Елізе Мертенс, повідомляє Укрінформ.

Бодаренко у першому колі поміряється силами з японкою Мисакі Дої.

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Катерина виступить у Шеньчжені і в парному розряді. На старті українсько-білоруський дует Бондаренко/Лідія Морозова зустрінеться з лідерами посіву - бельгійкою Елізе Мертенс та Ариною Соболенко (Білорусь).

Змагання триватимуть 4-11 січня.

На фото: Леся Цуренко.

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