"Фенербахче" хоче орендувати Миколенка

Клуб зі Стамбулу поки що не може купити захисника «Динамо» і збірної України.

«Фенербахче» хоче орендувати захисника «Динамо» Віталія Миколенка, повідомляє турецький журналіст Ахмет Конанч.

Турецький клуб хотів купити 20-річного футболіста, але ціна виявилася вищою, ніж передбачалося. Transfermarkt оцінює Миколенка в 6 млн євро, його контракт з «Динамо» діє до кінця червня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Миколенко – пріоритетна трансферна мета «Фенербахче».

У цьому сезоні Миколенко зіграв за «Динамо» 25 матчів. В його активі 2 голи і 5 результативних передач.

«Фенербахче» йде на 4-му місці в чемпіонаті Туреччини.