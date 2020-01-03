Плішкову готує до турніру WTA у Брісбені українка Савчук

Друга "ракетка" світу Кароліна Плішкова готується до першого тенісного турніру сезону у Брісбені (Австралія) під керівництвом українки Ольги Савчук.

У міжсезоння Савчук приєдналася до команди Плішкової, з якою співпрацювала у вересні минулого року, повідомляє Sport Arena.

У листопаді стало відомо, що Кароліна працюватиме з іспанським тренером Дані Вальверде, який раніше тренував британця Енді Маррея та швейцарця Стена Вавринку.

Читайте також: Завацька і Костюк відбір турніру у Брісбені розпочнуть проти американок

Турнір WTA у Брісбені стартує 6 січня. В основній сітці Україну представлятимуть Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.