«Осієк» відхилив пропозицію «Динамо» продати нападника Марича

«Осієк» відхилив пропозицію «Динамо» продати нападника Марича

Укрінформ
Хорватський клуб не зацікавлений продавати своїх лідерів взимку.

Запит київського «Динамо» про покупку нападника хорватського «Осієка» Мірко Марича за 5 мільйонів євро відхилений, повідомляє Germanijak.hr.

В першу чергу не зацікавлений у продажу Марича спортивний директор «Осієка» Ален Петрович, який не хоче продавати своїх основних гравців.

Раніше повідомлялося, що Марич не є пріоритетним варіантом для «Динамо», адже кияни розглядають ще чотирьох футболістів в лінію атаки.

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На сьогоднішній день «Динамо» активно шукає нового нападаючого, зважаючи на можливу ​​дискваліфікацію Артема Бесєдіна і можливий продаж Жерсона Родрігеса.

«Динамо» завершило першу частину сезону на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Також кияни вилетіли з Ліги Європи, посівши третє місце в групі. 14 січня «біло-сині» поїдуть на перший збір до Туреччини.

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