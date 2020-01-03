«Осієк» відхилив пропозицію «Динамо» продати нападника Марича

Хорватський клуб не зацікавлений продавати своїх лідерів взимку.

Запит київського «Динамо» про покупку нападника хорватського «Осієка» Мірко Марича за 5 мільйонів євро відхилений, повідомляє Germanijak.hr.

В першу чергу не зацікавлений у продажу Марича спортивний директор «Осієка» Ален Петрович, який не хоче продавати своїх основних гравців.

Раніше повідомлялося, що Марич не є пріоритетним варіантом для «Динамо», адже кияни розглядають ще чотирьох футболістів в лінію атаки.

На сьогоднішній день «Динамо» активно шукає нового нападаючого, зважаючи на можливу ​​дискваліфікацію Артема Бесєдіна і можливий продаж Жерсона Родрігеса.

«Динамо» завершило першу частину сезону на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. Також кияни вилетіли з Ліги Європи, посівши третє місце в групі. 14 січня «біло-сині» поїдуть на перший збір до Туреччини.