Нігерійський футболіст Беніто перейшов до київського “Динамо”

Гравець футбольної збірної Нігерії U-23 Беніто перейшов до київського “Динамо”.

21-річний футболіст уклав із 15-разовими чемпіонами України контракт на 3,5 року. Про це повідомляє Sport24.

Відомий футбольний функціонер Дмитро Селюк так прокоментував перехід свого клієнта Беніто в київське “Динамо”: “Беніто (гравець збірної Нігерії) перейшов до “Динамо” Київ (один із кращих клубів України)... “Динамо” вибирає ретельно з однієї причини: тому що Суркіс витрачає свої гроші, а не чужі або будь-якої корпорації. В цьому і є велика різниця”.

Нагадаємо, півзахисник Беніто є автором першого голу “Тамбова” в історії РПЛ - у матчі 1 туру він забив м'яч у ворота "Зеніта".

В кінці грудня стало відомо, що нігерійський гравець залишає футбольний клуб “Тамбов”.

Фото: Twitter/fctambov68