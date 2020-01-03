Джошуа готовий провести бій з Усиком

Володар боксерських чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа висловився про можливий бій з українцем Олександром Усиком.

Джошуа назвав Усика дуже гідним суперником, повідомляє BoxingScene.

"Усик - дуже гідний суперник. Він добре працює ногами і завжди відмінно тримає руки. Його дуже складно зловити, бо він завжди рухається. А якщо потрапити все-таки вдається, удар йде в рукавички. Усик - абсолютний чемпіон світу у крузервейті. Тепер він вирішив прийти до хевівейта, аби боксувати з великими хлопцями. Він поки новачок у дивізіоні, але вже хоче отримати свою порцію пирога. І, напевно, спробує забрати шматок з моїх рук", - сказав Джошуа.

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Британець також додав, що вивчає боксерську манеру українця: "Я вивчаю його роботу ніг, те, як він тримає руки, коли відкривається. Потім проконсультуюся з людьми, які вже боксували з Усиком і подумаю, як його перемогти".