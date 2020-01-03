Покарання "Райо Вальєкано" через образу Зозулі призупинили

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу (RFEF) тимчасово призупинив дію санкцій, накладених на “Райо Вальєкано” за образи з боку фанатів клубу на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі.

Апеляційний комітет встановив, що у “Райо Вальєкано” не було достатньо часу для подачі апеляції, а наступний домашній матч команда проведе вже 5 січня - проти “Жирони”. Про це повідомляє Dynamomania.com із посиланням на іспанські ЗМІ.

Нагадаємо, що іспанський футбольний клуб “Райо Вальєкано” отримав покарання за образи з боку своїх фанатів на адресу українського нападника “Альбасете” Романа Зозулі в матчі Сегунди, який відбувся 15 грудня. Наприкінці першого тайму фанати почали викрикувати різні образи, основною тематикою яких стало гасло “Зозуля - нацист”.

27 грудня мадридський клуб був покараний штрафом у розмірі 18 тисяч євро, а також проведенням двох домашніх матчів при частково закритих трибунах.