"Бенфіка" купила німецького футболіста Вайгля

Португальський футбольний клуб "Бенфіка", який є суперником донецького "Шахтаря" в 1/16-й Ліги Європи, зробив перший трансфер у новому році.

Лісабонці придбали німецького півзахисника Юліана Вайгля з дортмундської "Боруссії", повідомляє Zbirna.com.

Сума контракту склала 20 млн євро, крім того, в ньому вказані відступні за гравця - 100 млн євро. Угода розрахована до 2024 року. Вайгль виступатиме у "Бенфіці" під номером 28.

24-річний німець грав у "Боруссії" з 2015-го по 2019 роки. За цей час півзахисник провів 116 поєдинків і забив три м'ячі. В активі Юліана Вайґля п'ять матчів у футболці національної збірної Німеччини.

Нагадаємо, перший поєдинок між "Шахтарем" та "Бенфікою" в Лізі Європи відбудеться у Харкові 20 лютого. Зустріч у відповідь пройде 27 лютого у Лісабоні.