"Десна" продала Фаворова угорській "Академії Пушкаша"

Півзахисник чернігівського футбольного клубу “Десна” 25-річний Артем Фаворов гратиме у чемпіонаті Угорщини.

Артем Фаворов підписав контракт із футбольним клубом "Академія Пушкаша" на два з половиною роки. Про це офіційно повідомила клубна пресслужба.

“Я усвідомлюю, що це молодий, але серйозний, поважний клуб з хорошими гравцями та чудовим тренерським складом, тому я дуже радий підписати цю угоду... Звичайно, я щойно приїхав, але можу пообіцяти, що докладу всіх зусиль, щоб команда стала більш помітною в чемпіонаті”, - прокоментував свій перехід український футболіст.

Як зазначає пресслужба "Десни", 3 січня 2020 року клуб здійснив перший офіційний продаж свого гравця в європейський клуб. Новий клуб Артема Фаворова після 16 турів посідає 4 місце в чемпіонаті Угорщини і відстає від лідера на 11 очок, а від третього місця, яке гарантує участь у Лізі Європи, – лише на 3 пункти.

Артем Фаворов виступав за чернігівську “Десну” з січня 2018 року, відіграв у 16 матчах і забив 1 м’яч.