Артем Дудік повертається до “Шахтаря” з оренди

Український півзахисник білоруського футбольного клубу “Слуцьк” Артем Дудік повертається до донецького “Шахтаря”, якому належить його контракт.

Артем Дудік грав за “Слуцьк” на правах оренди, яка добігла кінця у грудні. Про це повідомляє пресслужба білоруського клубу.

“Півзахисник Артем Дудік залишає СФК "Слуцьк". Термін дії орендної угоди з нашим клубом закінчився, і гравець повертається до донецького "Шахтаря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23-річний півзахисник є гравцем “Шахтаря” з 2017 року, але не відіграв жодного матчу за основну команду. У чемпіонаті Білорусі він грав із березня 2019 року і за цей період провів 31 матч, забив 4 м’ячі і зробив 1 результативну передачу.

Фото: shakhtar.com