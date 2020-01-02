«Мілан» офіційно представив Ібрагімовича

«Мілан» офіційно представив Ібрагімовича

Укрінформ
За свій новий клуб шведський нападник може зіграти вже 6 січня проти «Сампдорії».

«Мілан» офіційно представив нападаючого Златана Ібрагімовича в якості  новачка команди, повідомляє сайт клубу.

Контракт Златана Ібрагімовича розрахований до кінця нинішнього сезону і передбачає можливість продовження ще на рік. За півроку швед заробить три мільйони євро. Шведський нападник виступатиме під 21-м номером.

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До повернення в Італію Ібрагімович виступав за «Лос-Анджелес Гелаксі» в чемпіонаті МЛС, забивши 53 м’ячі в 58 матчах за каліфорнійський клуб.

За «Мілан» швед грав в період 2010-12 років, забивши за клуб 56 м’ячів у всіх турнірах.

Наступний матч «Мілан» зіграє 6 січня проти «Сампдорії».

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