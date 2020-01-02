Джокович: Кубок Девіса і АТР Cup слід об'єднати

Другий за рейтингом тенісист світу серб Новак Джокович вважає, що Кубок Девіса і АТР Cup слід об'єднати,

Джокович вважає, що ці турніри дублюють один одного, повідомляє AFP.

"Нам потрібен один загальний суперкубок світу. Називайте його як хочете. Якщо керівництво ITF, Кубка Девіса та ATP швидко домовляться, це може статися 2022 року.

Сподіваюся, це станеться, оскільки складно зібрати всіх топових гравців на обох турнірах. Між цими змаганнями лише шість тижнів, і вони не допомагають один одному з точки зору маркетингу і значущості події", - сказав тенісист.

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Додамо, що дебютний розіграш АТР Cup стартує 3 січня.