Бігун з Уганди програв змагання через марнославство

Марнославство зіграло злий жарт з учасником Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро бігуном з Уганди Джейкобом Кіплімо на змаганнях у Сан-Паулу.

За кілька метрів до фінішної лінії Джейкоб Кіплімо зменшив швидкість і переможно підняв вгору руки, чим і скористався його суперник, повідомляє Glavcom.ua.

Перед фінішною стрічкою кенієць Кібівотт Кенді прискорив рух і випередив Кіплімо на кілька сантиметрів.

У цьому забігу Кібівотт Кенді встановив рекорд змагань, пробігши 15 км за 42 хвилини і 59 секунд.