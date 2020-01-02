34-річний Руні став футболістом "Дербі Каунті"

Англійський футбольний клуб "Дербі Каунті" оголосив про підписання контракту із знаменитим форвардом Вейном Руні.

Термін угоди розрахований до літа 2021-го з можливістю продовження на один рік, повідомляє офіційний сайт команди.

Дебют 34-річного футболіста за новий клуб може відбудуться вже сьогодні. У черговому турі Чемпіоншипу (другому за силою англійському дивізіоні) "Дербі Каунті" зіграє на власному полі з "Барнслі".

Раніше Руні виступав в англійський клубах "Евертон" та "Манчестер Сіті", а також в американській команді "Ді Сі Юнайтед".