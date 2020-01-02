Сейв Луніна - у ТОП-10 в іспанській Ла Лізі 2019 року

Сейв українського воротаря Андрія Луніна потрапив до десятки найкращих в іспанській Ла Лізі 2019 року.

Сейв, який Андрій Лунін виконав у складі “Леганеса” у березневому матчі проти “Атлетико”, посів 7 місце, а очолив рейтинг сейв воротаря “Уески” Роберто Сантамарії в матчі проти “Жирони”.

Відео топ-10 найкраших сейвів Ла Ліги 2019 року:

Нагадаємо, український воротар мадридського футбольного клубу “Реал” Андрій Лунін наразі виступає в оренді за “Реал Вальядолід”, але може змінити команду на “Реал Ов’єдо”. У мадридському клубі сподіваються, що там український воротар матиме більше ігрової практики.

18 грудня він провів свій перший матч за “Вальядолід”, куди перейшов в оренду на початку сезону-2019/20.

У червні 2018 року Андрій Лунін підписав 6-річний контракт з мадридським "Реалом", а в серпні перейшов до "Леганеса" на правах оренди.