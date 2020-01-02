Усик може провести бій з Паркером за пояс WBO

Український боксер Олександр Усик може отримати можливість одразу боксувати за чемпіонський титул у суперважкій вазі.

Якщо пояс WBO стане вакантним, за нього боксуватимуть Усик та екс-чемпіон світу Джозеф Паркер з Нової Зеландії, повідомляє Sport.ua.

"Нині поясом WBO володіє Ентоні Джошуа, якому потрібно проводити захист за двома версіями - WBO і IBF. Якщо британець вибере захист по лінії IBF (поєдинок з болгарином Кубратом Пулєвим), є ймовірність, що WBO зробить свій пояс вакантним", - зазначається у повідомленні.

Характерно, що промоутер Едді Гірн веде справи Паркера, Усика та Джошуа. Тому домовитися про об'єднавчий бій буде нескладно.