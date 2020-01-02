Ібрагімович сьогодні пройде медогляд і підпише контракт із “Міланом”

Знаменитий 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімович прибув до Мілана для проходження медогляду в однойменному футбольному клубі.

Після медогляду в клубі відбудеться підписання контракту, офіційна пресконференція запланована на ранок 3 січня. Про це повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у Twitter

“Златан Ібрагімович приземлився в Мілані. Його чекає медогляд, після чого він підпише контракт до червня з можливістю поновлення ще на один рік. Завтра о 10 ранку офіційна прес-конференція”, - йдеться в повідомленні.

Zlatan #Ibrahimovic landed in #Milan. Now he will have medicals and after that he will sign a contract until June with option to renew for another year. Tomorrow at 10am the official press conference. #transfers pic.twitter.com/6G5aEUZsWW — Nicolò Schira (@NicoSchira) 2 січня 2020 р.

Нагадаємо, у грудні офіційний сайт “Мілана” повідомив, що 38-річний шведський нападник уклав угоду з клубом до червня 2020 року. За інформацією ЗМІ, Златан Ібрагімович заробить за цей період 3 мільйони євро.

Раніше футболіст виступав за “Мілан” у 2010-2012 роках. Останнім його клубом був “Лос-Анджелес Гелаксі”, в складі якого він забив 31 м’яч у 31 матчі.

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