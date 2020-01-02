Ібрагімович сьогодні пройде медогляд і підпише контракт із “Міланом”

Ібрагімович сьогодні пройде медогляд і підпише контракт із “Міланом”

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Укрінформ
Знаменитий 38-річний шведський форвард Златан Ібрагімович прибув до Мілана для проходження медогляду в однойменному футбольному клубі.

Після медогляду в клубі відбудеться підписання контракту, офіційна пресконференція запланована на ранок 3 січня. Про це повідомляє журналіст Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра у Twitter

“Златан Ібрагімович приземлився в Мілані. Його чекає медогляд, після чого він підпише контракт до червня з можливістю поновлення ще на один рік. Завтра о 10 ранку офіційна прес-конференція”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні офіційний сайт “Мілана” повідомив, що 38-річний шведський нападник уклав угоду з клубом до червня 2020 року. За інформацією ЗМІ, Златан Ібрагімович заробить за цей період 3 мільйони євро.

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Раніше футболіст виступав за “Мілан” у 2010-2012 роках. Останнім його клубом був “Лос-Анджелес Гелаксі”, в складі якого він забив 31 м’яч у 31 матчі.

Фото: Getty Images

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