Футболісти "Десни" проведуть два зарубіжні збори

Один з лідерів чемпіонату української Прем'єр-ліги - футбольний клуб "Десна" (Чернігів) розпочне підготовку до другої частини сезону 10 січня.

Цього дня команда вийде з відпустки і збереться у Чернігові, повідомляє пресслужба клубу.

Підопічні Олександра Рябоконя проведуть два зимові збори. Перший пройде у Туреччині з 22 січня по 4 лютого. Другий розпочнеться 8 лютого і відбудеться в Туреччині або Іспанії. Список контрольних матчів Десни уточнюється.

До Українм команда повернеться одразу на матч 19-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря" (базова дата туру - 22 лютого).

У чемпіонаті України "Десна" йде на 4-у місці. Від другої позиції чернігівська команда відстає лише на три очки, від третьої - на 1).