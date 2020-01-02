ФК "Галатасарай" хоче продати Беланда, щоб купити Тейгейру

Футбольний клуб "Галатасарай" планує найближчим часом продати 29-річного екс-хавбека київського "Динамо" Юнеса Беланда.

За цей трансфер команда зі Стамбула планує виручити близько 10 млн євро, повідомляє турецьке видання Fanatik.

Отримані кошти мають піти на придбання колишнього півзахисника донецького "Шахтаря" Алекса Тейшейри, який виступає за китайську команду "Цзянсу Сунін" з міста Нанкін.

29-річний Тейшейра хоче повернутися в європейський футбол і знову зіграти у Лізі чемпіонів УЄФА.

На фото: Юнес Беланда.