Збірна Канади з хокею - рекордсмен за кількістю перемог у Кубку Шпенглера

Збірна Канади з хокею - рекордсмен за кількістю перемог у Кубку Шпенглера

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Укрінформ
Канадські хокеїсти розгромили чеський “Тршінець” і стали рекордсменами за кількістю перемог у найстарішому міжнародному турнірі “Кубок Шпенглера”.

Збірна Канади виграла Кубок Шпенглера вчетверте за останні п'ять років, повідомляє XSPORT.

Фінальний поєдинок Канада - “Оцеларжі Тршінец” завершився з рахунком 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

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Відео кращих моментів матчу:

Після цього успіху збірна Канади обійшла швейцарський “Давос” і з 16-ю перемогами стала рекордсменом Кубка Шпенглера за кількістю виграних турнірів.

Фото: Facebook

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