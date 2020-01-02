Збірна Канади з хокею - рекордсмен за кількістю перемог у Кубку Шпенглера
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Укрінформ
Канадські хокеїсти розгромили чеський “Тршінець” і стали рекордсменами за кількістю перемог у найстарішому міжнародному турнірі “Кубок Шпенглера”.
Збірна Канади виграла Кубок Шпенглера вчетверте за останні п'ять років, повідомляє XSPORT.
Фінальний поєдинок Канада - “Оцеларжі Тршінец” завершився з рахунком 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Відео кращих моментів матчу:
Після цього успіху збірна Канади обійшла швейцарський “Давос” і з 16-ю перемогами стала рекордсменом Кубка Шпенглера за кількістю виграних турнірів.
Фото: Facebook