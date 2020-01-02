Лунін може перейти в оренду до “Реала Ов’єдо”

Український воротар мадридського футбольного клубу “Реал” Андрій Лунін, який виступає в оренді за “Реал Вальядолід”, може змінити команду на “Реал Ов’єдо”.

За інформацію Pucela Fichales, спортивне керівництво зацікавлене в такому варіанті продовження кар’єри Андрія Луніна. У мадридському клубі сподіваються, що там український воротар матиме більше ігрової практики.

Орендний контракт Андрія Луніна з “Вальядолідом” прописаний до червня 2020 року, але перейти до нового клубу він може достроково в разі узгодження всіх деталей.

Також повідомляється, що мадридський клуб має пропозиції щодо Андрія Луніна з боку ще двох клубів: іспанської “Альмерії” та українського “Дніпра”. В українському клубі воротар гарантовано мав би більше практики, проте "Реал" вважає за краще, щоб трансфер відбувся в Іспанії.

Нагадаємо, 18 грудня Андрій Лунін провів свій перший матч за “Вальядолід”, куди він перейшов в оренду з мадридського “Реала” на початку сезону-2019/20.

Фото: zbirna.com