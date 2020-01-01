Гол Степаненка в кубковій грі з "Динамо" став найкращим для "Шахтаря"

Футбольні уболівальники донейкого "Шахтаря" визначили кращий гол команди за підсумками минулого року.

Лауреатом став хавбек Тарас Степаненко, який відзначився у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти київського "Динамо" (1:2), повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Степаненко забив у компенсований час і перевів гру в овертайм.

За підсумками голосування гол Степаненка майже в два рази випередив м'яч Жуніора Мораеса у ворота "Динамо" в чемпіонаті країни.