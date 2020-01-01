Норвежець Ліндвік виграв етап

Норвежець Ліндвік виграв етап "Турне чотирьох трамплінів"

Укрінформ
У Гарміш-Партенкірхені (Німеччина) 1 січня завершився другий етап "Турне чотирьох трамплінів".

"Золото" виграв норвезький літаючий лижник Маріус Ліндвік, повідомляє Укрінформ.

За сумою двох норвежець набрав 289,8 очка. Друге місце посів німецький стрибун з трампліна Карл Гайгер (285 очок), третє - поляк Давид Кубацький (284).

Лідер загального заліку Рьою Кобаясі з Японії був четвертим.

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Наступний етап "Турне чотирьох трамплінів" пройде 3-4 січня в Інсбруку (Австрія).

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