Форвард, яким цікавиться "Динамо", - у ТОП-10 кращих бомбардирів Європи

УЄФА опублікував список кращих футбольних бомбардирів Європи 2019 року.

Характерно, що до першої десятки увійшов нападник братиславського "Слована" Андраж Шпорар, яким цікавиться київське "Динамо", повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Перше місце посів польський нападник німецької "Баварії" Роберт Левандовський (54 голи в 58-ти матчах). Другий позиція - у аргентинця Ліонеля Мессі. Аргентинець забив за "Барселону" 50 м'ячів у 58-ми зустрічах. Третє місце у представника французького "ПСЖ" Кіліана Мбаппе - 44 голи в 49-ти матчах.

Форвард "Слована" Шпорар посідає 7-е місце (36 м'ячів у 46-ти матчах).

"Слован" запросив за трансфер Шпорара 7-8 млн євро. Стартова ж пропозиція "Динамо" становила 4 млн євро.

