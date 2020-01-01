Лопатецька програла стартовий матч турніру ITF у Гонконгу

Українська тенісистка Дар'я Лопатецька невдало віступіла на турнірі ITF у Гонконгу.

У стартовому матчі 16-річна харків'янка програла другий "ракетці" змагань Заріні Діяс з Казахстану - 1:6, 2:6, повідомляє Укрінформ.

Це була друга зустріч для Дар'ї з представницею ТОП-100: у березні минулого року українка обіграла Луксіку Кумкхум (№97) на 25-тисячнику у Японії.

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Як інформувало агентстао, Лопатецька дістала право стати учасницею кваліфікаційних змагань Відкритого чемпіонату Австралії-2020. У відборі Australian Open також заявлені українки Катаріна Завацька, Марта Костюк та Ангеліна Калініна.