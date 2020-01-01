"Корінтіанс" домовився з "Динамо" про оренду бразильця Сідіклея

Бразильський футбольний кдлуб "Корінтіанс" після тривалих переговорів домовився з київським "Динамо" про трансфер до кінця 2020 року захисника киян Сідіклея.

"Корінтіанс" погодився виплачувати всю заробітну плату своєму зкмляку. Інші деталі угоди не називаються, повідомляє Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" хоче від "Корінтіанса" 1 мільйон євро за річну оренду Сідіклея. Також кияни були готові продати захисника за 5 мільйонів євро.

Бразилець 2018 року вже грав за "Корінтіанс" на правах оренди з "Атлетіко Паранаенсе", після чого за 4,5 мільйонів євро перейшов у "Динамо".

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Нинішнього сезону 26-річний Сідіклей не провів жодного матчу за "Динамо". Захисник лише раз потрапив до заявки команди на зустріч чемпіонату України. У минулому розіграші бразилець зіграв за киян 23 матчі, відзначившись одним голом і двома результативними передачами.