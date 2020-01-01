Любов Костенко зіграє в основній сітці юніорського Australian Open

Українська тенісистка Любов Костенко розпочне юніорський Відкритий чемпіонат Австралії-2020 одразу в основній сітці.

Це стало відомо після того, як від виступів відмовилася росіянка Дар'я Фрайман, повідомляє BTU.

Костенко перебувала на першій позиції в заявочному списку кваліфікації.

Український юніор Олександр Белінський також просунувся вгору у заявочному списку відбору і тепер посідає 13-те місце.

Юніорський Australian Open пройде у Мельбурні з 25 січня по 1 лютог