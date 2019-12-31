ФІФА змінить правило офсайду на користь атаки

Офсайд фіксуватимуть лише тоді, коли між захисником і атакуючим гравцем буде «помітна відстань».

ФІФА планує ввести зміни в принцип визначення положення поза грою (офсайд), повідомляє The Times.

У головному керівному органі світового футболу розглядають правило, при якому для визначення офсайду одержувач передачі повинен всім тілом випередити крайнього захисника. Джерело стверджує, що нові поправки дійсно обговорюються, але поки не прийняли остаточне рішення.

ФІФА почала розглядати зміни в правилах після низки скандалів з системою VAR, за допомогою якої судді фіксували мінімальні офсайди в тих випадках, коли і захисник, і гравець атакуючої команди знаходилися на одній лінії.

В останній раз правила визначення офсайду змінювалися в 1990 році. Тоді вирішили, що гравець може бути на одній лінії з крайнім захисником і це не вважатимуть порушенням правил.