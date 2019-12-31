Кирило Ковалець - кращий футболіст

Кирило Ковалець - кращий футболіст "Олександрії" 2019 року

Укрінформ
Клуб української Прем'єр-ліги "Олександрія" оголосив результати голосування у номінації кращий футболіст року.

Перемогу в опитуванні здобув півзахисник Кирило Ковалець, повідомляє пресслужба "Олександрії". 

У фінальному голосуванні Кирило випередив воротаря Юрія Паньківа та захисника (півзахисника) Валерія Лучкевича.

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Нагадаємо, що лауреатами минулих років у складі "Олександрії" були Андрій Запорожан (2009, 2013, 2014 роки), Давид Таргамадзе (2011, 2015), Артем Полярус (2012, 2016), Кирило Сидоренко (2010), Роман Яремчук (2017) та Юрій Паньків (2018).

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