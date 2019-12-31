Кирило Ковалець - кращий футболіст "Олександрії" 2019 року
Укрінформ
Клуб української Прем'єр-ліги "Олександрія" оголосив результати голосування у номінації кращий футболіст року.
Перемогу в опитуванні здобув півзахисник Кирило Ковалець, повідомляє пресслужба "Олександрії".
У фінальному голосуванні Кирило випередив воротаря Юрія Паньківа та захисника (півзахисника) Валерія Лучкевича.
Нагадаємо, що лауреатами минулих років у складі "Олександрії" були Андрій Запорожан (2009, 2013, 2014 роки), Давид Таргамадзе (2011, 2015), Артем Полярус (2012, 2016), Кирило Сидоренко (2010), Роман Яремчук (2017) та Юрій Паньків (2018).