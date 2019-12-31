Завацька стала на крок ближчою до основної сітки Australian Open

Українська тенісистка Катаріна Завацька має шанс розпочати перший у сезоні турнір Grand Slam Australian Open безпосередньо з основної сітки.

Катаріна, яка заявлена у​в кваліфікації (106-те місце у рейтингу WTA), стала ближчою до "основи" після того, як від виступів в Мельбурні відмовилася росіянка Віра Звонарьова, повідомляє BTU.

Таким чином, Катаріна піднялася на п'яте місце в альтернативному списку на потрапляння до основної сітки Australian Open, який стартує 20 січня.

Нагадаємо, у кваліфікації австралійського "мейджора" також заявлені українські тенісистки Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Дар'я Лопатецька.