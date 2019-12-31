Де Пена залишиться в "Динамо" до 2021 року

Контракт з уругвайським півзахисником перепідписали ще на рік, бо він зіграв необхідну кількість матчів.

«Динамо» продовжило контракт з півзахисником Карлосом Де Пеною до 2021 року, про що повідомив офіційний сайт клубу.

Угоду з уругвайцем продовжили автоматично, бо він зіграв необхідну для пролонгації кількість матчів за киян.

Де Пена перейшов в «Динамо» в квітні, підписавши контракт з киянами до кінця 2019 року. За цей час півзахисник провів у футболці киян 32 матчі. В його активі 6 голів і 6 результативних передач.

«Динамо» пішло на зимову перерву на другому місці в чемпіонаті України, відстаючи від «Шахтаря» на 14 очок. Команда Олексія Михайличенка продовжує боротьбу за перемогу в Кубку України, а ось з Ліги Європи кияни вилетіли вже після групового етапу.