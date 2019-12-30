Богдан Леднєв став кращим футболістом "Зорі" 2019 року
Укрінформ
Український півзахисник Богдан Леднєв став кращим футболістом луганської "Зорі" 2019 року за версією уболівальників.
Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.
21-річний хавбек випередив у голосуванні голкіпера Микиту Шевченка та захисника Богдана Михайличенка.
Леднєв виступає за "Зорю" з літа 2018 року на правах оренди, а сам належить київському "Динамо". 2019-го він провів 33 матчі на клубному рівні, в яких забив 12 м'ячів і зробив чотири гольові передачі.
За підсумками першої частини чемпіонату України Богдан поділяє друге-третє місця з Олександром Філіпповим з "Десни" у списку кращих бомбардирів (по дев'ять голів).