Богдан Леднєв став кращим футболістом "Зорі" 2019 року

Український півзахисник Богдан Леднєв став кращим футболістом луганської "Зорі" 2019 року за версією уболівальників.

Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

21-річний хавбек випередив у голосуванні голкіпера Микиту Шевченка та захисника Богдана Михайличенка.

Леднєв виступає за "Зорю" з літа 2018 року на правах оренди, а сам належить київському "Динамо". 2019-го він провів 33 матчі на клубному рівні, в яких забив 12 м'ячів і зробив чотири гольові передачі.

За підсумками першої частини чемпіонату України Богдан поділяє друге-третє місця з Олександром Філіпповим з "Десни" у списку кращих бомбардирів (по дев'ять голів).